Без Марина Цекова в НОВА. Дойде обяснението

Водещата на „Събуди се“ по NOVA – Марина Цекова, не се появи в ефир в събота сутрин. Причината – тя е излязла в платен отпуск.

Именно заради това зрителите бяха посрещнати от друго красиво лице на медията – Натали Пашева.

Тя самата коментира присъствието си в студиото.

„Тази сутрин започваме малко нестандартно. Причината е, че не ви посреща Марина Цекова. Тя е в отпуск и именно затова аз съм тук – не от Германия, а от София“, коментира тя.

Не е ясно колко време ще отсъства Цекова и дали зрителите ще тъжат за отсъствието й само този уикенд или и следващия.

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