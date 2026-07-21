Ето колко взима Дара на участие у нас

35 хил. евро ще струва участието на певицата DARA в концерта за празника на Варна. Това показва обявената обществена поръчка за осигуряване на участието на поп изпълнителката, съобщи Moreto.net.



Покана към певицата Община Варна отправи след спечелването от нея на престижния конкурс Евровизия с изпълнението на Бангаранга.





Договорът ще бъде сключен с „Вирджиния рекърдс“ ЕООД като дружеството е посочено като единствен и изключителен представител на изпълнителя за организиране и провеждане на събитието, предмет на поръчката.