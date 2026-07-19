Всичко по темата дара

Красавецът, когото Дара упорито крие
Той е с две години по-голям от известната си сестра
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Той е с две години по-голям от известната си сестра
Дара надви Азис и постави нов исторически рекорд. „Bangaranga“ официално се превърна в най-стриймван...
Певицата празнува специален ден със сестра си
Мегазвездата стана почетен гражданин на Аврен
Очевидно отношенията й с Армутлиева са към края си
Как изненада публиката военният оркестър на САЩ
И разсея досегашните упорити слухове
Обществото ни ясно регистрира разликата между личен, музикален и национален успех и собствени музика...
Коя е причината за атаката
Някак се усещаше, че е писано да се случи, заяви певицата
Певицата продължава да отбелязва исторически успехи
За какво всъщност става въпрос
Звездата ни не остана длъжна
Имах възможността да работя с истински професионалисти, с невероятни хора, каза певицата за „Ролинг...
Тя получава ново отличие за изключителните ѝ заслуги към българската музика
Италианското издание на списание „Ролинг стоун“ излезе с материал за българската победа на Евровизия
Ервин си смени фамилията и започва нов бизнес проект
Върна жеста на легендарната певица
По думите му винаги за всяко нещо има две гледни точки
Национален етнографски музей