Дара мачка наред! Бангаранга удари Майкъл Джексън

Дара продължава да отбелязва исторически успехи след победата си на Евровизия!

Певицата се похвали, че "Бангаранга" не спира да покорява международни музикални класации.

В Австрия песента й отвя конкуренцията в чарта Топ 40, в която фигурират парчета на Джъстин Бийбър, Ники Минаж, Ариана Гранде и дори изпревари вечната класика на краля на попа Майкъл Джексън "Били Джийн".

"Бангаранга" влиза и сред десетте топ летни хита в Швеция на "Спотифай", редом до "Дай Дай", с която Шакира снощи откри Световното първенство по футбол.

До днес победното изпълнение на "Евровизия" вече е гледано над 19 милиона пъти само в "Ютуб".

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