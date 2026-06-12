Валя Балканска призна за Дара

Вълненията покрай българската победа на Евровизия продължават. Валя Балканска призна, че е проследила до последната минута финала на песенния конкурс и не е успяла да скрие сълзите си от радост за триумфа на Дара.

"Макар и вече да съм на години, стоях до последно да гледам и подкрепям нашето момиче", споделя легендарната родопска певица пред "България днес".

Изпълнителката на емблематичната "Излел е Дельо хайдутин", чийто глас полетя в Космоса, не крие възхищението си от успеха на младата звезда.

"Такъв човек му се радвам. Плаках за това нещо и стоях до края да гледам момичето, да му се радваш, да му се гордееш", казва Валя Балканска.

Според нея Дара е доказала, че с талант, труд и постоянство могат да бъдат преодолени всички съмнения и препятствия.

Балканска обаче не скри и разочарованието си от отношението към успелите българи.

"Карлос Насар – никой не излезе да му даде някакви пари, а толкова труд е хвърлил. Дара – пак никакви пари. Как да поддържаме културата в тая държава, ако държавата не помага на такива хора? Те прославят държавата", смята тя. И даде за пример и младите ни волейболисти и гимнастички, които също носят престиж на България.

"Как да няма да се радвам? Нашите волейболисти, гимнастичките. Хубостта се показва, когато човек умее, когато се труди и когато има защо", казва още Балканска.

По думите ѝ младите хора трябва да бъдат насърчавани, а не атакувани заради различността си.

"Нека да пробиват децата, само напред. Не може една стая да я мацваш само зелено. Ще сториш червена или синя. Как искат всички на едно място да тъпчат и да мълчат?", коментира тя по повод критиките към песента на Дара.

Родопската певица смята, че българите често са твърде строги към успелите.

"Ние сме за това уникум – да набеждаваме и да обиждаме. Българинът много обича да съди", казва тя. И накрая напомня какво всъщност има значение:

"Моята песен отиде в Космоса и аз не съм горда, че аз съм изпълнителката. Горда съм, че българска песен намери място там."

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