Огромна маса народ се изсипва у нас за Евровизия

Една от най-обсъжданите теми у нас през последните седмици е домакинството на България на песенния конкурс "Евровизия". Общинският съветник в СОС Димитър Петров, който активно участваше в организацията на Giro d'Italia обясни, че в историята на "Евровизия" домакини са били само около 30-40% от градовете, които не са столици.

"Това, което много хора не си дават сметка, е, че това не е просто един концерт за една вечер, не е просто фестивал, който се случва за два-три дни. Това е град, който съществува в рамките на града-домакин.

Това, което очакваме, е между 300 000-400 000 посетители да дойдат в града-домакин в рамките на тези 7-10 дни, така че това е нещо огромно и ние трябва да подсигурим на първо място сигурността",

обясни Петров пред Радио София. По думите му именно сигурността е темата, която вълнува чуждестранните фенове на формата.

"София категорично отговаря на всички изисквания, не защото е столицата. Тук живее 20% от населението на страната. Имаме летище, което свързва огромна част от Европа с нас, с директни полети, имаме легловата база", посочи Димитър Петров.

Той коментира и нереално високите цени в София на отделни апартаменти, които се появиха веднага след победата на Дара на "Евровизия“.

"Появиха се обяви за по 10 000 – 13 000 евро за двустаен апартамент в София за една седмица, това не можем да го допуснем. Ние трябва да имаме варианти за всички и тук политиката на държавата и града-домакин трябва да бъде в тази посока. Очакваме около 400 000 души, никога в София или който и да било град не е идвало толкова огромно количество хора за толкова отрицателно време. При положение, че София се посещава годишно от 1,5 млн. души", каза общинският съветник.

Той засегна и темата за 20-годишнината на България през 2027 г. от членството на страната ни в Европейския съюз и посочи, че този юбилей също трябва да бъде използван за представянето на страната.

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