Решено! Ето кога е българската Евровизия

От плана за провеждането и организацията на "Евровизия", който беше приет от Министерски съвет, стана ясно, че финалът ще е на 15 май догодина. Двата полуфинала са предвидени за 11 и 13 май. Това се разбира от публикуваните важни дати по подготовката на събитието, тъй като сцената ще се демонтира от 18 май в срок от седмица.

След победата на Дара с "Бангаранга" на юбилейното 70-то издание, четири български града изразиха желание да са домакин.

Макар още да не е ясно къде ще се проведе "Евровизия", ето разчетите кога и какво трябва да се случва:

До 31 юли трябва да е ясно кой град ще домакин на "Евровизия", след като през май Дара донесе победата у нас. В надпреварата са София, Пловдив, Варна и Бургас.

Шоуто трябва да има назначен изпълнителен продуцент, творчески директор и ръководител шоу до 30 август.

До 10 септември трябва да има подписан договор със залата. До 30 септември пък трябва да има разпределение на пространствата в и около избраната зала: пресцентър, гримьорни, костюмни помещения, VIP зона и т.н. До същата дата трябва да започне и подготовка на техническите задания на обществени поръчки, стартиране на пазарни консултации за определяне на актуална прогнозна стойност и график на търговете. А самите обществени поръчки ще стартират през януари.

До 10 октомври ще се направи и прогнозен бюджет и модел на финансиране (държава, община, ЕСРТ, спонсори, билети).

Определяне на творческа концепция, визуална идентичност трябва да има до 15 декември.

В края на ноември графикът предвижда подписани договори с хотели. А в началото на 2027-а да стартира и уебсайт.

Април е срокът за транспортен план - летищни пристигания, шатъли, осигуряване на автопарк.

Изборът на водещи и екип за сценарий стартира през ноември и приключва през април.

От януари до май е стартът на продажбата на билети.

Учения и тренировъчни симулации ще се правят от средата на март до края на април. В този срок ще се внася и техниката и ще се монтира сцената.

Подобрения на залата ще се правят първите 20 дни на април.

От 13 април до 31 май е срокът за изграждане на временни съоръжения (шатри, ограждения, сигнализация), план за Евровилидж.

Демонтажът и предаването на залата е от 18 май до 24 май.

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