Отиде си голямо име в съвременната бг музика

Отиде си създателката на Нов симфоничен оркестър Юлия Христова, съобщиха за БТА от музикалната формация. Тя е починала на 15 август.

Христова създава Нов симфоничен оркестър през 1991 г. на базата откритата от нея година по-рано концертна къща, която утвърждава своя система за работа с младите музиканти и за организацията и финансирането на формацията, се казва на сайта на Нов симфоничен оркестър. До днес в него са свирили повече от 900 музиканти, чиято средна възраст е 25-27 години.

Музиканти от школата Нов симфоничен оркестър работят в най-големите български оркестри и оперни театри, в оркестри в САЩ, Латинска Америка, Южна Африка, Западна и Централна Европа, се казва на сайта.