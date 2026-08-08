Рок хит от 1970 г. не стана номер 1, но е най-великата песен на всички времена

Повече от половин век след появата си парчето „Paranoid“ на Black Sabbath остава една от песните, без които историята на хеви метъла трудно може да бъде разказана. „Ролинг Стоун“ я поставя на 13-о място сред 100-те най-велики хеви метъл песни на всички времена, а композицията продължава да бъде най-разпознаваемият хит на британската група, пише Parade. Иронията е, че парчето, превърнало се в класика, първоначално било създадено просто като кратък „пълнеж“ за албума. Според Гийзър Бътлър цялата работа по него отнела около два часа.

Песента, която трябваше само да запълни албума

Историята на „Paranoid“ е един от онези случаи, в които музикална легенда се ражда почти между другото. Black Sabbath вече били записали основния материал за втория си албум, когато се оказало, че е необходимо още едно кратко парче.

Тони Айоми измислил рифа, а останалите веднага се включили. Вместо дълги седмици на писане и аранжиране, песента била сглобена буквално за часове.

„Paranoid“ беше написана като допълнителна мисъл. Просто ни трябваше триминутен пълнител за албума и Тони измисли рифа“, разказва Гийзър Бътлър пред Guitar World през 2004 г.

Басистът допълва: „Аз бързо написах текста, а Ози Озбърн го прочете, докато пееше.“

От два часа работа до метъл безсмъртие

По думите на Бътлър цялата композиция е била завършена за около два часа. Никой тогава едва ли е предполагал, че именно това набързо създадено парче ще се превърне в най-известния сингъл в историята на Black Sabbath.

„Paranoid“ достига четвърто място в британската класация за сингли и 61-во място в американската „Билборд Хот 100“. Групата така и не стига до номер едно със свой сингъл, въпреки огромното си влияние върху рок музиката.

Самият албум „Paranoid“ има още по-впечатляваща съдба - той става първият и единствен студиен албум на Black Sabbath, оглавил официалната британска класация за албуми.

Албумът събра три вечни класики

В „Paranoid“ попадат някои от песните, които по-късно ще определят звученето на цели поколения тежки групи. Освен заглавното парче там са „Iron Man“ и „War Pigs“ - композиции, които десетилетия по-късно остават сред най-разпознаваемите произведения на Black Sabbath.

Тежките китарни рифове на Тони Айоми, басът и текстовете на Гийзър Бътлър, ударните на Бил Уорд и характерният глас на Ози Озбърн създават звук, превърнал групата в един от основоположниците на хеви метъла.

Именно тази комбинация превръща „Paranoid“ от бързо записана песен в модел, към който поколения музиканти продължават да се връщат.

Влиянието стигна далеч отвъд метъла

Парчето не остава затворено само в света на тежката музика. През годините множество изпълнители записват свои версии, а песента оказва влияние и върху групи от други жанрове.

Сред тях са американските пънкари The Dickies, чийто кавър на „Paranoid“ достига 45-о място в британската класация за сингли.

Така песен, създадена набързо, за да запълни няколко свободни минути в един албум, се оказва по-дълголетна от почти всичко, планирано внимателно около нея - и повече от 50 години по-късно рифът на „Paranoid“ остава един от най-разпознаваемите звуци в историята на тежкия рок.