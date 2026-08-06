Носителят на „Грами“ Тим Гарланд и неговото култово трио останаха в историята на курорта ни завинаги

Банско отново се преврърна в столица на световната музикална елита, а тазвечерната програма на международния джаз фестивал остана в историята на събитието. Под открито небе в подножието на Пирин публиката се докосна до магията на един от най-уважаваните и влиятелни британски джаз музиканти на нашето време – феноменалния Тим Гарланд.

Саксофонист, флейтист, кларинетист, аранжор и новатор, Гарланд пристигна у нас със своя емблематичен и дългогодишен проект Lighthouse Trio, в който блестят още две големи имена – виртуозният пианист Гуилим Симкок и изключителният барабанист Асаф Сиркис.

От легендарния Ronnie Scott’s до триумфа с Чик Къриа и „Грами“

Кариерата на Тим Гарланд обхваща повече от три десетилетия и е белязана от сътрудничества, за които мнозина само мечтаят. Всичко започва в култовия лондонски клуб Ronnie Scott’s, но международният му възход е свързан най-вече с джаз иконата Чик Къриа. В продължение на цели седемнадесет години Гарланд е незаменима част от някои от най-значимите и мащабни проекти на Къриа. Плод на това гениално партньорство е и престижната награда „Грами“, която Тим Гарланд печели през 2007 г. за своите зашеметяващи симфонични оркестрации към албума „The New Crystal Silence“.

Освен като инструменталист на световно ниво, Гарланд е и високо ценен композитор. Негови произведения са създавани по специална поръчка на институции като Лондонския симфоничен оркестър, BBC Concert Orchestra и Royal Northern Sinfonia, а уникалните му аранжименти са аплодирани от величия като Джон Патитучи и Жан-Люк Понти.

Съвършена хармония отвъд границите

Тази вечер на сцената в Банско Тим Гарланд, Гуилим Симкок и Асаф Сиркис ще демонстрират защо Lighthouse Trio е един от най-успешните и дълголетни проекти в съвременния европейски джаз. Тяхната запазена марка е телепатичната музикална комуникация, изумителната виртуозност и пълната свобода на творческия дух.

Музиката, която триото поднесе на българската публика, е вълнуващо пътешествие, което съчетава вълшебна лиричност с мощна енергия, камерна чувствителност и неочаквани, завладяващи импровизации. Това не е просто джаз концерт – това е преживяване, което преминава отвъд познатите жанрови граници, за да слее в абсолютна хармония класическата музика, модерната композиция и чистата джаз емоция.

И гостите на Банско джаз фестивала пяха, танцуваха и се вълнуваха заедно с виртуозните музиканти на световната сцена, разположена на централния площад в планинския курорт до полунощ.