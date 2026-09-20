Дъщерята на Наско от Б.Т.Р. с разтърсващи признания

Дъщерята на Наско от Б.Т.Р. Мартина Пенева влиза в моноспектакъла „Свръхпредел“ от британската драматуржка Били Колинс, с режисьор Надя Панчева. Премиерата е на 24 и 25 септември на камерна сцена „Апостол Карамитев“.

„Свръхпредел“ е история за трима души, които се опитват да намерят мястото си в свят на непрекъснато онлайн присъствие, свръхконсумация и натиск за успех.

Мартина Пенева се превъплъщава и в тримата персонажи в спектакъл, който режисьорът Надя Панчева определя като „съвременен концерт за края на света“. Музиката е на живо от Александър Даниел.