„Ромео и Жулиета“ на Чайковски открива новия сезон на Фортисимо Академия

Ана Пападопулу разказва историята на композитора, а Марта Гайтанджиева застава за първи път пред Софийската филхармония

Как един композитор превръща най-съкровените човешки чувства в музика, която продължава да вълнува векове по-късно? С тази среща с живота и творчеството на Пьотър Илич Чайковски Софийската филхармония открива новия сезон на образователния цикъл Фортисимо Академия.

На 20 септември от 17:00 ч. в зала „България“ публиката ще влезе в света на Чайковски чрез едно от неговите най-въздействащи произведения – Увертюра-фантазия „Ромео и Жулиета“.

В ролята на разказвач е Ана Пападопулу. Обичаната българска актриса ще представи важни моменти от живота на композитора и ще помогне на малките и големите слушатели да открият как преживяванията, чувствителността и въображението му намират своя глас в музиката. Историята на Чайковски ще бъде разказана заедно с историята на неговите произведения – достъпно, увлекателно и без да се губи дълбочината на голямото изкуство.

Специално място в програмата заема „Ромео и Жулиета“. Вдъхновен от трагедията на Шекспир, Чайковски не преразказва пиесата сцена по сцена, а изгражда музикална драма, в която сблъсъкът между враждата и любовта се чува още от първите тактове. Публиката ще проследи как оркестърът създава образи без думи, как различните теми представят героите и конфликта и как се ражда една от най-разпознаваемите любовни мелодии в класическата музика.

Във втората част на концерта Софийската филхармония ще изпълни цялата Увертюра-фантазия „Ромео и Жулиета“, за да може публиката да чуе произведението вече с познание за неговите теми, образи и драматургия.

Концертът бележи и първата среща на младата диригентка Марта Гайтанджиева със състава на националния оркестър. Поканата към нея е част от последователната политика на Софийската филхармония да дава сцена и професионална възможност на младите български диригенти.

Фортисимо Академия превръща концертната зала в пространство за открития. Чрез срещи с композитори, произведения, актьори и музиканти цикълът показва на публиката как да слуша класическата музика, как да разпознава нейните образи и как да открива собствен път към нея.

Концертите от Фортисимо Академия са подходящи, както за първа среща с класическата музика, така и и за верни почитатели, които искат да разширят своя музикален кръгозор.

Билети на цени от 20 евро са налични на касата на зала „България” и в мрежата на Ивентим.