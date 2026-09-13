Кой е Царят на Капана - Башар или Сано
Те са като Монтеки и Каполети
Следете всички новини, анализи и коментари за Ромео И Жулиета. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Те са като Монтеки и Каполети
Вчера на брега на язовир “Копринка” бе поставен мюзикълът в две действия “Ромео и Жулиета”
Снима се в адаптацията на „Смърт на Нил“ на Агата Кристи от 1978 г.
Държавната опера Стара Загора поднесе на своите зрители една магия
Мюзикълът е сред хитовете на класиците във Варна
Във Варна за първи път се организира Международен балетен форум в памет на великата Мая Плисецкая в рамките на шестото издание на "Опера в Летния теат...
Благоевград. Премиерата на вечната драма, най-известната Шекспирова трагедия „Ромео и Жулиета", ще се играе в петък в Благоевград. Постановката е на Б...
Благоевград. Благоевградските почитатели на театъра ще бъдат потопени в драматичните страсти на любовта с премиерата на "Ромео и Жулиета" от Уилям Ше...
Стара Загора. Казват, че един театър е жив, докато все още поставя Шекспир. За първи път от своето съществуване Старозагорският драматичен театър „Гео...