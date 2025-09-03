Триумфът на любовта над омразата в мюзикъла “Ромео и Жулиета“ трогна публиката на брега на древния Севтополис

Творбата е по драмата на Уилям Шекспир “Ромео и Жулиета” и е третият от четирите спектакъла на Държавна опера – гр. Стара Загора, на които се насладихме в рамките на 20-те Празници в Долината на тракийските царе.

Историята за триумфа на любовта над омразата, разказана чрез музика, танци и образи развълнува и трогна публиката, която бе завладяна от романтичната мистика на брега на древния Севтополис.

На 5 септември, отново на язовир “Копринка” ни очаква операта от Джузепе Верди- “Набуко”.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com