Триумфът на любовта над омразата в мюзикъла “Ромео и Жулиета“ трогна публиката на брега на древния Севтополис
Вчера на брега на язовир “Копринка” бе поставен мюзикълът в две действия “Ромео и Жулиета”
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Вчера на брега на язовир “Копринка” бе поставен мюзикълът в две действия “Ромео и Жулиета”
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