Операта "Цар Калоян" оживя на брега на древния Севтополис

Организирана от Община Казанлък и Държавна опера – гр. Стара Загора, операта “Цар Калоян” разказа за събития, свързани с българската история, през погледа на композитора Панчо Владигеров, либретиста Николай Лилиев и първоизточника на разказа – театралната пиеса “Балдуиновата кула” на Фани Попова-Мутафова.

Тя представи силна човешка драма, изградена на фона на победата на Калоян над кръстоносците и пленяването на Балдуин.



“Цар Калоян” е единствената опера от Панчо Владигеров, който работи по нея близо две години от 1934 до премиерата ѝ на 20 април 1936 година.

Тя е и първата българска опера, която освен в България е поставяна многократно и в чужбина.

Официален гост на тазвечерния спектакъл бе Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан.



В рамките на Празници в Долината на тракийските царе 2025 почитателите на оперното изкуство ще имат възможността да се насладят и на:

-🗓️ оперно-театралната приказка по Карло Гоци “Красива птичка с цвят зелен” на 31 август (неделя) от 20 часа.

- 🗓️ мюзикъла “Ромео и Жулиета” по Уилям Шекспир- 2 септември (вторник) от 20 часа и

- 🗓️ операта “Набуко” от Джузепе Верди- 5 септември (петък) в 20 часа.

Спектаклите ще бъдат поставени на брега на язовир “Копринка” и обещават да завладеят публиката с изяществото на оперното звучене и мистиката на древния Севтополис.

