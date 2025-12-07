Проф. Рачев прогнозира необичайно време, но след тази дата чакаме промяната

Хубавото време ще се задържи до средата на декември. Ще има и слънце, особено в обедните и следобедните часове. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев.

Минималните температури в ниската част на България ще останат положителни - между 1-2 градуса в Западна България и високите котловинни полета и до 5-7 градуса по морето. А максималните температури ще се движат между 5 и 10-11 градуса, особено в източната част на България. Поне до 15 декември ще се задържи тенденцията температурата да бъде с 4 градуса, та дори 5 градуса над нормата по морето, посочи климатологът пред "Телеграф".

В неделя по обед би трябвало да престане да вали навсякъде. Ще се установи сравнително хладно време, но пак по-топло от нормалното. По-облачно времето ще се задържи в понеделник и вторник, когато над България ще се настани антициклон и ще има доста повече слънце, особено в обедните часове, при положение че в момента продължителността на деня е малка и интензитетът на слънчевата радиация и греене са възможно най-малки.

