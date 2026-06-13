Проф. Рачев: Всевишният гледа телевизия, големите дъждове ни се разминаха
Уикендът ще е по-хубав в Западна България, на изток още ще превалява, но от събота лятото пак включва печката
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Уикендът ще е по-хубав в Западна България, на изток още ще превалява, но от събота лятото пак включва печката
София максималните температури през уикенда може да паднат до около 20 градуса
Май ще започне с динамично време
Ето какво ще е времето по празниците
В неделя не трябва да вали, ще започне затопляне, което ще продължи до 20 април
Времето остава динамично, променя се през няколко дни
От 20 април денят става по-дълъг от нощта и това води до увеличаване на температурите
Aстрономическата пролет настъпва в петък в 16,46 часа, но с доста ниски температури
Условията за зимен спорт са чудесни
Студ и сняг идват отново до часове
Следващият циклон ще приближи страната ни още в петък
Последните три години са били най-топлите, откакто се водят метеорологични наблюдения
В неделя и в понеделник ще е страшно
Слънчеви дни, усмивки и пълни язовири до Бъдни вечер
В неделя по обед би трябвало да престане да вали навсякъде
Европа ще бъде разделена между дълбок циклон на запад и антициклон при Балканите
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Топ климатологът проф. Георги Рачев отвори вратата на зимата
След мокрото начало на седмицата ни чака „пасторално ноемврийско време“ с температури до 17 градуса
След кратко захлаждане и проливни валежи България ще посрещне топло „циганско лято“