Рачев предупреди: Времето прави рязък завой и дели България на две

На 11 юни фронт ще връхлети България и ще я раздели на две части. В югоизточната част температурите ще паднат с 5-6 градуса, а в северозападната ще захладнее повече, каза в „Тази сутрин“ климатологът проф. Георги Рачев.

„Особено в петък и събота ще бъде по-хладно. Дори в някои от прогнозите за София се говори за 20 градуса максимална температура. В събота сутринта – около 10 градуса“, каза Рачев.

До четвъртък в ранния следобед ще бъде много топло.

„Днес и утре ще има места с над 30 градуса температури у нас“, допълни климатологът.

От неделя и понеделник ще се затопля, което ще продължи до края на следващата седмицата.

„Ще се върнем към типичното топло лято“, каза Георги Рачев.

Ще превалява по малко като най-много ще са в петък. Месецът върви леко хладен - с около половин градус под нормата.

„Варна и София се отчитат с най-добри валежи до този момент - около 85% от месечната норма“, посочи климатологът.

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