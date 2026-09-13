Септември крие голяма изненада. Топ синоптик шашна всички българи
Дъжд и едва 22-27 градуса за 15 септември, а само дни по-късно термометрите ще покажат 30-32
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Дъжд и едва 22-27 градуса за 15 септември, а само дни по-късно термометрите ще покажат 30-32
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В разгара на август температурите ще бъдат по-ниски от обичайните
Синоптикът разкри за нелеп инцидент
Валежите ще са под нормата
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Как са му върнали пари в магазина
София максималните температури през уикенда може да паднат до около 20 градуса
Още седмица по-нестабилно време
България използва грузинска технология за обработка на облаците чрез ракетен способ
Синоптичната обстановка у нас остава типично пролетно-лятна
Времето се затопля, но нестабилната атмосфера ще носи почти ежедневни валежи
В събота от запад на изток на много места в страната ще се развие купестодъждовна облачност
Без техтика и без грешка
Минчо Празников почина на 88 години
Приключиха масовите валежи, които доставяха голямо количество вода в реки и водоеми
По планините ще се натрупа снежна покривка от 20-30 см
Януари е най-студеният зимен месец в България
От понеделник се очаква разкъсване на облачността
Оранжев ад с порои и фьонови урагани връхлита България