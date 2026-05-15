През страната преминава топъл фронт, но синоптик от НИМХ каза какво ни чака след него

Днес през страната преминава топъл фронт. Температурите ще се повишат – в петък и в събота ще бъдат по-високи от вчера. Такава прогноза за времето направи синоптикът Анастасия Петрова от НИМХ в ефира на Нова телевизия.

В събота от запад на изток на много места в страната ще се развие купестодъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Очакват се и градушки, но няма да бъдат толкова масови и опустошителни. Засега по-голяма вероятност има градушки да паднат в събота в Горнотракийската низина и в Северозападна България.

Температурите ще се понижат. В неделя времето ще бъде ветровито с умерен до силен северозападен вятър. Над Източна България се очакват значителна облачност и валежи.

В петък и събота в планините ще се образува купестодъждовна облачност. Времето в събота няма да бъде подходящо за планински туризъм. Очакват се значителни валежи и гръмотевици. Предупреждението важи и за неделя.

В понеделник и вторник остава ветровито. Намалява вероятността за валежи. Максималните температури ще бъдат под 20 градуса, минималните – около 10. Няма обаче опасност от слани.

В сряда облачността ще се увеличи, валежите ще бъдат значителни. Очаква се от сряда до събота да паднат значителни валежи в Източна България.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com