Май пак показа характер! Проф. Рачев чака дъждове и рязко захлаждане

Средиземноморски циклон се насочва към България и ще обърка времето още през уикенда, предупреди пред бТВ климатологът проф. Георги Рачев. По думите му съботният ден ще започне спокойно и слънчево, но следобед небето бързо ще се смръщи, а на много места се очакват валежи, гръмотевици и дори градушки.

Професорът обясни, че циклонът ще премине сравнително бързо през страната, но ще донесе типично майска нестабилност. Най-напред валежите ще обхванат Западна България, а в неделя към страната ще нахлуе и по-хладен въздух. В западните райони температурите ще паднат под 20 градуса.

София влиза в по-хладна серия

Според прогнозата на проф. Рачев в столицата от понеделник до сряда няма да има сериозни валежи, но температурите ще останат по-ниски за сезона - около 15-16 градуса. За 24 май обаче времето отново ще бъде „смутно“ - сутрин слънце, а следобед краткотрайни бури и гръмотевици. „В събота ще повали сериозно“, предупреди климатологът.

Морето се затопля, но идват по-динамични дни

По Черноморието валежите ще бъдат по-малко, а морската вода вече достига около 16 градуса, особено край Бургас. Въпреки това и там времето няма да остане напълно спокойно.

Между 20 и 24 май по морето се очаква по-динамична обстановка - с повече облаци, валежи и временно захлаждане. Подобна ще бъде ситуацията и около Варна.

Май остава капризен

Проф. Рачев подчерта, че до края на месеца времето ще остане неустойчиво - слънчеви и топли сутрини, последвани от следобедни валежи и гръмотевични бури.

„Лятото идва след три седмици, но дотогава ще си останем в типичния майски сценарий“, коментира климатологът. Според него след 25-26 май също се очакват нови периоди с валежи и променливо време.

