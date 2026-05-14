НИМХ предупреди за голяма драма с времето

Задава се сериозна промяна в синоптичната обстановка през следващите дни и в началото на новата седмица, когато въздушната маса ще стане силно неустойчива. До края на седмицата на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури.

През почивните дни преминаването на средиземноморски циклон ще увеличи вероятността за масови и мощни гръмотевични процеси, придружени от интензивни валежи и градушки, съобщават от НИМХ.

Въпреки че в петък и събота ще се затопли заради южен вятър, в неделя времето рязко ще се промени.

С обръщането на вятъра от запад-северозапад ще нахлуе студен въздух, който ще направи началото на следващата седмица ветровито и необичайно хладно за средата на май.

