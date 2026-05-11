Внимание: В страната става страшно до часове

Очакват се интензивни валежи, силни пориви на вятъра, локални шквалови явления и градушки

11 май 26 | 12:00
Симулация на радарната отражаемост показва развитие на мощни гръмотевични бури над България през следващите 36 часа (11 май). Очакват се интензивни валежи, силни пориви на вятъра, локални шквалови явления и градушки с размер около 1-2 см или лешник.

В някои райони не са изключени щети по земеделската култура зареди бурите. Това съобщават от "Метео Балканс".

Според последните прогнози, привечер има условия за формиране на мезо-конвективни системи над Югозападна Румъния и Централна България. За 12 май метеорологичната обстановка остава силно динамична, като на места условията могат да достигнат и ниво 2 за опасни гръмотевични бури.

Остава валидна прогнозата за мощен шквал на 12 май, който се очаква да се формира в района на Турну Северин (Румъния) и Видин. Буреносната система ще се придвижва на изток и постепенно ще обхване голяма част от Северна и Централна България, както и Южна Румъния.

Силни гръмотевични бури се очакват и над Горнотракийската низина, където на места са възможни градушки с размер между 2 и 4 см. Не са изключени и опасни пориви на вятъра, интензивни валежи.

Автор Агенция Стандарт

