Внимание: В страната става страшно до часове

Симулация на радарната отражаемост показва развитие на мощни гръмотевични бури над България през следващите 36 часа (11 май). Очакват се интензивни валежи, силни пориви на вятъра, локални шквалови явления и градушки с размер около 1-2 см или лешник.

В някои райони не са изключени щети по земеделската култура зареди бурите. Това съобщават от "Метео Балканс".

Според последните прогнози, привечер има условия за формиране на мезо-конвективни системи над Югозападна Румъния и Централна България. За 12 май метеорологичната обстановка остава силно динамична, като на места условията могат да достигнат и ниво 2 за опасни гръмотевични бури.

Остава валидна прогнозата за мощен шквал на 12 май, който се очаква да се формира в района на Турну Северин (Румъния) и Видин. Буреносната система ще се придвижва на изток и постепенно ще обхване голяма част от Северна и Централна България, както и Южна Румъния.

Силни гръмотевични бури се очакват и над Горнотракийската низина, където на места са възможни градушки с размер между 2 и 4 см. Не са изключени и опасни пориви на вятъра, интензивни валежи.

