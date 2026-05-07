Топ синоптик прогнозира: Всеки ден дъжд! Но и още нещо

Топ синоптикът на Bulgaria ON AIR Петър Янков прогнозира чести валежи и застудяване през следващите дни.

Днес ще вали повече в западните и южните части от страната. Значителни валежи се очакват утре. В събота ще вали през целия ден, в неделя ще вали следобед, стана ясно от прогнозата му.

Температурите слабо ще се понижат, средните ще бъдат между 20 и 25 градуса.

В планините също ще вали през почивните дни. Янков препоръчва маршрутите да бъдат по-кратки и в ниските планински части.

"Очаква ни седмицата на екваториалните валежи в България, много динамично време. Другата седмица всеки ден ще вали. Повече валежи и с чувствително захлаждане, в рамките на 3-5 градуса, се очаква във вторник и петък, 13 и 15 май. От петък започва продължителен валежен период", каза още Янков за "България сутрин".

Синоптикът не препоръчва пътувания на Балканите, тъй като цялата следваща седмица ще бъде под знака на валежите.

Всички българи, които ще пътуват на юг от Солун, към южните курорти на Гърция, ще пътуват на сухи пътни настилки, отбеляза Янков. Не така стои въпросът с населените места на север от Солун.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com