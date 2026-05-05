Синоптиците предупредиха: 3 дни бури и градушки

В периода 7–9 май в България се очаква нестабилно време с чести валежи от дъжд и развитие на гръмотевични бури. Атмосферата ще бъде повлияна от неустойчива въздушна маса, която ще създава условия за следобедни превалявания на много места, съобщават синоптиците от "Метео Балканс".

В следобедните часове над Западна и Централна България ще се образува купесто-дъждовна облачност, като ще има краткотрайни, но на места интензивни валежи, придружени от гръмотевици. Най-активни ще бъдат процесите в планинските райони, където вероятността за локални бури е по-висока.

Не са изключени и градушки, особено там, където облачността се развива най-силно, което налага повишено внимание от страна на гражданите и земеделските стопани.

Прогнозите сочат нужда от повишено внимание в дните около 7, 8 и 9 май заради възможни внезапни валежи и гръмотевични процеси.

