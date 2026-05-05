Николай Попов с разтърсващи думи за Сидеров

"Стана ми особено неприятно да видя гаврата не с политика Волен, а с човека Волен. Паднал човек не се рита, не се обижда – на него му се подава ръка." Това написа лидерът на "Сияние" Николай Попов във Фейсбук по повод случилото се с лидера на АТАКА Волен Сидеров.

"Познавам Волен Сидеров. Нямам нищо общо политически с него, нито с партията му.

За тези, които не го познават – макар и краен, странен, той е изключително интелигентен и начетен човек. Разговорите по различни теми с него са удоволствие. Обичам да общувам с интелигентни хора. Не съм го виждал от доста години.

Паднал човек не се рита, не се обижда – на него му се подава ръка.

На всички, които почти 24 часа се гаврят със Сидеров, ще кажа, че най-малкото това не е човешко. Без да знаете дали някой е болен, дали му е прилошало – не може да се гаврите и да обиждате.

Дори да е пиян – негово лично право е. Не е бил с кола, вървял е по улицата.

Не го съдете.

Цял живот, ама цял живот – когато видя паднал човек на улицата, отивам и подавам ръка. Никога, ама никога не бих оставил непознат да лежи без помощ.

Какво остава да се гавря….", заяви бащата на 12-годишната Сияна, която миналата година загина при катастрофа край плевенското село Телиш.

