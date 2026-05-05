Скандал с инцидента със Сидеров. Евгени Минчев се обади

Все още липсва официално изявление от страна на Волен Сидеров или от институциите, близки до политика, във връзка с необичайната сцена, разиграла се вчера насред София. И днес остава неясно дали внезапното влошаване на състоянието му е резултат от препиване, хроничен здравословен проблем, преумора или друг външен фактор. Официално причината все още не е оповестена.

Припомняме, че бившият народен представител и лидер на партия „Атака“ Волен Сидеров беше забелязан да лежи в градинката срещу Министерството на отбраната. Случайни минувачи първи го бяха забелязали и повикали линейка. Сидеров се свестил, но се движел нестабилно и проявявал видими признаци на неразположение.

След като мрежата гръмна, днес се появиха и две реакции за странното му състояние.

Евгени Минчев защити политика във Фейсбук, пишейки:

Новина ли е пиянството на един волен политик?

Чие е падението- на Сидеров или на всички нас?

Нямаше случайно минаващи репортери, когато Волен Сидеров четеше прекрасните си стихотворения пред публика. Нямаше специален интерес, когато плати тока на възрастна актриса, нито когато стилен и вдъхновен колекционираше изкуство. Няма светкавици, когато води сина си на училище.

Волен е джентълмен, независимо дали обича да пие. Той е пропит от знания, а тъгата идва, когато обществото не иска да признае това. Бутилката става единственият ти слушател, единственият ти изповедник. Защото плъховете отдавна са напуснали кораба и са се обзавели с яхти. Да ви напомням ли за един Юнкер, дето се кандилкаше пред целия свят... За онези, „трезвите и моралните", които ви ограбиха и върнаха в първи клас.

Падението не е на Волен Сидеров, който е видян на бордюра, без да крещи, обижда или прави недостойни неща. Падението е на българския народ, който пие повече от Волен, но никой не се интересува от него. Ти не пиеш ли, читателю, ти не пиеш ли, репортерино, фотографино, осъдителю на чужди съдби... Голяма сензация, съставена от три реда. А утре си яжте агнешките плешки и главички. И пийте за тоя дето духа. И духайте...

В друг дух обаче е коментар на депутата от "Възраждане" Цончо Ганчев:

"Бай Волен днес бил порядъчно наквасен. Айде сега - не му е за първи път, няма да е и за последен".

Това не е първият път, в който Волен Сидеров попада в центъра на общественото внимание заради нетрадиционно поведение, но вчерашната ситуация изглежда по-скоро като здравословен спешен случай, отколкото като политическа проява. Защитникът му лорд Минчев имаше подобно изпълнение неотдавна, когато се беше наквасил порядъчно и не знаеше къде е.

