Шефът на ВВС: България има нужда от повече изтребители

Военновъздушните сили на България се нуждаят от поне две ескадрили многоцелеви изтребители, за да изпълняват ефективно задачите си по защита на въздушното пространство. Това заяви пред БНТ командирът на ВВС генерал-майор Николай Русев, който опроверга твърденията, че наличието на 16 самолета е достатъчно.

По думите му подобен капацитет е недостатъчен на фона на регионалната среда и сравненията със съседни държави. Темата поставя отново въпроса за отбранителните способности на страната и необходимостта от ускорена модернизация.

Генерал Русев даде конкретни примери със съседни държави, които разполагат със значително по-големи въздушни флотове. Турция има около 315 бойни самолета, включително F-16 и F-4, като очаква и нови доставки. Гърция разполага със 242 самолета, Румъния има 60 F-16 и очаква още 48 F-35, а Полша вече има около 100 машини. Дори Сърбия поддържа по-голям брой изтребители от България. „Една ескадрила не е достатъчно за охрана на страната“, подчерта той.

В момента България разполага с 8 изтребителя F-16, като се очаква доставката на още 8. Те обаче все още няма да поемат бойно дежурство тази година. Причината не е в българската страна, а в необходимостта първият договор да бъде изпълнен напълно и самолетите да бъдат доокомплектовани. Според Русев, след това F-16 ще могат да облекчат натоварването върху МиГ-29, чиито екипажи в момента поемат основната тежест и работят при сериозно натоварване.

Подготовката на пилоти също върви, макар и бавно. В момента шестима пилоти са напълно обучени, като до ноември се очаква те да станат дванадесет. Обучението се провежда по американски програми в Съединените щати и включва пълна подготовка за бойно използване на самолета, а не само за базово пилотиране.

Паралелно с това остава сериозно изоставане при модернизацията на противовъздушната отбрана. От планираните шест зенитно-ракетни комплекса има договор само за един, като надеждите са останалите да бъдат придобити със европейско финансиране. Сходна е ситуацията и при радарите - проектът за седем нови системи е готов, но договори все още не са подписани, като решението зависи от политическо и финансово одобрение.

Генерал Русев изрази надежда, че до две години България ще разполага поне с първия нов зенитно-ракетен комплекс и че процесът няма да бъде забавен. По думите му модернизацията на техниката е критично важна за националната сигурност.

В същото време ВВС предприемат и инициативи за привличане на нови кадри. Беше представен нов видеоклип с участието на международни експерти и техника от най-висок клас, насочен към мотивиране на млади хора да се присъединят към армията. Работи се и по проект за документален филм за българските Военновъздушни сили, който да бъде излъчен в световен мащаб.

