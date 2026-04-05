Запрянов: България не е част от войната с Иран, няма заплаха за страната

България не е въвлечена по никакъв начин във войната между САЩ, Израел и Иран, а към момента няма и пряка заплаха за националната ни сигурност. Това заяви в интервю за БНР служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. Той подчерта, че страната ни остава извън конфликта въпреки нарастващото напрежение в Близкия изток.

По думите му изпратената от Иран нота не представлява военна заплаха за България, а отношенията между двете държави продължават да се поддържат в рамките на нормалния дипломатически диалог. Запрянов беше категоричен, че няма никакви нови искания за разполагане или използване на американски бойни самолети на българска територия.

Той подчерта още, че над българското въздушно пространство не се извършват полети на чужди бойни самолети и не е постъпвало искане за това. „България е интегрирана в НАТО и в противовъздушната отбрана на Алианса, така че ни пазят“, заяви министърът и увери, че сигурността на страната е гарантирана в рамките на колективната отбрана.

В този контекст той допълни, че се търси алтернативно решение за разполагането на американските самолети на летище „Васил Левски“-София, без това да означава промяна в текущата военна обстановка у нас.

След като очерта рамката на сигурността около конфликта в Близкия изток, Запрянов коментира и българската позиция спрямо Украйна. Според него подписаното рамково споразумение със Киев отваря сериозни възможности за сътрудничество, като подчерта, че подобни договорености вече са подписани от 26 държави от НАТО.

„България с този си ход не прави нищо по-различно от това, което правят другите европейски държави“, заяви той. В същото време министърът беше категоричен, че страната ни не е предоставяла модерни противовъздушни системи на Украйна, а само остаряла съветска техника.

Той подчерта и ключовия принцип, че решения за предоставяне на военна помощ не могат да бъдат вземани еднолично от правителството. „Дори правителството не може да си позволи да предостави каквото и да е Украйна, а това може да го направи само Народното събрание“, каза Запрянов, като увери, че българските Военновъздушни сили разполагат с необходимите ресурси.

Военният министър акцентира и върху бъдещето на отбранителната индустрия у нас. Той съобщи, че съвместно с германската компания „Райнметал“ ще бъде изграден нов военен завод в България, който ще осигури значителен производствен капацитет и ще позволи задоволяване на нуждите на армията за години напред.

„С тези предприятия ще имаме модерни производствени възможности“, заяви Запрянов, като подчерта, че продукцията ще бъде реализирана и на международните пазари.

В заключение той отново увери, че националната сигурност е стабилна и защитена. „Ние имаме гарантирана национална отбрана и национална сигурност“, заяви министърът, като акцентира, че България остава в рамките на колективната защита на НАТО и извън активните военни конфликти.

