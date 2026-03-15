Две войни край България, но армията остава в нормален режим

Въпреки нарастващото напрежение в света и едновременното развитие на два военни конфликта близо до региона, България не е изправена пред пряка военна заплаха и армията не преминава в извънредна бойна готовност. Това заяви пред БНТ заместник-министърът на отбраната Йордан.

Няма военна заплаха за страната

„Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайното“, заяви Божилов в отговор на въпрос дали кризата в Близкия изток налага повишена бойна готовност на армията.

Той подчерта, че американските военни власти не са отправяли искания за промяна в характера на пребиваването на техни сили или техника на българска територия, каквито действия бяха предприети в Румъния.

„В Румъния летището „Михаил Когалничану“ е предвидено за предно разполагане на американски сили. Това е много голямо летище и там се правят сериозни инвестиции. Затова и са поискали разполагане на сили на това място“, обясни той.

Самолетите-цистерни и тренировките на F-16

Божилов потвърди, че се обсъжда преместването на американските самолети-цистерни от летище „Васил Левски“ към военно летище, но решението ще зависи от редица военно-технически фактори.

„Тези самолети са в България по заявка на американското правителство и изрично е посочено, че са за укрепване на източния фланг на НАТО. Те нямат нищо общо със силите на Съединените щати и Израел, които оперират в Иран“, каза заместник-министърът.

Той коментира и полетите на изтребителите F-16 над София, които предизвикаха въпроси сред гражданите.

„Приемам критиката, че в Министерството на отбраната подценихме елемента на информираност. Трябваше да съобщим, че българските F-16 летят и изпълняват програмата по подготовка. Пилоти има и те могат да управляват самолетите професионално“, посочи Божилов.

Системата на НАТО защитава българското небе

Заместник-министърът коментира и инцидента със свалени ракети над Турция, като призна, че самият факт на подобна атака е тревожен.

„По-важното е, че ракетите са били засечени и свалени. Това показва, че системата на НАТО за противоракетна отбрана работи“, заяви той.

Божилов подчерта, че българската противовъздушна отбрана е част от общата система на Алианса.

„Системата на НАТО включва радари и средства за поразяване в Полша, Румъния, Турция, на море и дори в космоса. Това ни дава гаранцията, че ако бъде изстрелян дрон, ракета или друг обект, той ще бъде поразен далеч преди да достигне българското небе“, каза той.

Две войни създават нови рискове

По думите на Божилов България се намира в сложна международна среда, тъй като в момента се развиват два големи военни конфликта.

„Не трябва да забравяме, че войната в Украйна представлява директна заплаха за нашата национална сигурност. Тя се води на няколко стотин километра от нашите граници“, заяви той.

Новият конфликт в Близкия изток обаче носи различен тип рискове.

„Видяхме колко бързо трябваше да бъдат евакуирани български граждани. Това беше първата и най-съществена заплаха. Освен това вече наблюдаваме поскъпване на петрола и енергоносителите, което ще има отражение върху редица сектори“, посочи Божилов.

Според него ситуацията в Украйна, Близкия изток и други региони се анализира постоянно от българските институции и съюзниците в НАТО.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com