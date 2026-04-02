Иран предупреди, България отрича. Какво всъщност пише в нотата?

Служебният външен министър Надежда Нейнски определи иранската дипломатическа нота към България като „нормална практика“, а не като заплаха, но думите й идват на фона на нарастващо политическо напрежение и съмнения около съдържанието на документа.

В интервю за Нова телевизия тя заяви, че става дума за „предупреждение“, характерно за кризисни ситуации, и подчерта, че България не участва във военни действия срещу Иран. По думите й над страната не летят бойни самолети, а на българска територия не се извършва зареждане с гориво за такива операции.

Нейнски обясни, че американските самолети у нас са част от договорености със САЩ за тренировъчни дейности в рамките на НАТО. Тя подчерта, че „няма нищо скришно“ и че България многократно е информирала Техеран за реалната ситуация. Външният министър допълни, че е поканен иранският посланик за разговор, на който ще бъдат разяснени ангажиментите на страната ни.

Въпреки уверенията, че текстът на нотата е „стандартен“ и не съдържа нови обвинения, темата предизвика сериозни реакции. От „Има такъв народ“ вчера заявиха, че документът не е бил публично оповестен, което породи съмнения за прикриване на информация. Политическата формация дори поиска свикване на КСНС след среща с президента, но това бе отказано с аргумент, че няма реална заплаха за страната.

По-рано и заместник-министърът Марин Райков също отрече нотата да съдържа заплашителни елементи и подчерта, че отношенията с Техеран остават „нормални и дипломатически ненакърнени“.

Въпреки това въпросите около реалното съдържание на документа и ролята на американските самолети на летището в София остават без категоричен отговор, а политическият спор продължава да се задълбочава.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com