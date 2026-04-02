Наш експерт съзря план на Иран за информационно влияние върху българите

Експертът по международна и национална сигурност Ивайло Иванов заяви, че не съществуват данни американски самолети, разположени на летище „Васил Левски“ в София, да участват във военни действия срещу Иран, и предупреди, че подобни сигнали са част от опит за информационен натиск. „Не трябва да действаме от позицията, че някой ни заплашва“, подчерта той в интервю за БНТ.

По думите му, ако САЩ е имала намерение да използва такива сили, това би било публично обявено от американската администрация. Иванов посочи, че Иран е изпратил подобни ноти не само до България, но и до други държави като Гърция и Румъния, което според него показва координиран подход за оказване на влияние върху общественото мнение.

Експертът предупреди, че подобни действия имат и вътрешнополитически измерения. Според него в предизборна ситуация подобни сигнали могат да произведат силен информационен ефект и да бъдат използвани за въздействие върху нагласите на обществото. „Не трябва да се допуска опити за влияние върху изборния процес у нас“, подчерта той.

Иванов коментира и международната обстановка, като отбеляза, че Доналд Тръмп се опитва да успокои американската публика със своите изявления за войната с Иран, но според него това е част от стремежа му да остане в историята, „но не непременно с положителен знак“.

Според анализатора основният стратегически коз на Иран остава контролът върху Ормузкия проток, който има ключово значение за глобалните доставки на петрол и може да се превърне в решаващ фактор за развитието на конфликта.

