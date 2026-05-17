Над 6,8 тона негодни храни в Костинброд ще бъдат унищожени
17 май 26 | 9:33
Иван Ангелов

Повече от 6,8 тона негодни храни отиват в екарисаж след проверка на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) в месокомбинат в Костинброд. В камера за замразени суровини инспекторите са открили 6,78 тона месни продукти без необходимата маркировка и етикетировка, както и с изтекъл срок на годност. Те са били съхранявани заедно с годни за консумация храни и със 77 кг храни за домашни любимци с изтекъл срок.

По време на проверката в предприятието се е транжирало месо, но стерилизаторите за ножове не са били включени. Поради тази причина почти 414 кг месо е насочено за термична преработка преди употреба.

Сред констатираните проблеми са също неизправности в санитарно-хигиенните условия. Водата от една от мивките в транжорната е изтичала на пода, една от стените е корозирала. В камера за зреене на месни заготовки са установени теч от хладилен агрегат и съхранение на зеленчуци в транспортни опаковки в разрез с изискванията.

На фирмата ще бъдат връчени акт за административно нарушение и задължително предписание за отстраняване на нарушенията.

Дони
преди 28 минути

След като имат тонове хранителни продукти,които не могат да продадат да ги раздадат на бедните,на кучешки приюти,а не да чакат срокът на годност да изтече и да ги хвърлят.

