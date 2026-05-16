Общество

БАБХ бракува 859 кг био храни заради фалшиви срокове на годност

При някои продукти срокове на годност са били заличавани механично

БАБХ бракува 859 кг био храни заради фалшиви срокове на годност
16 май 26 | 7:54
101
Иван Ангелов

Общо 859 кг био храни от склад в София ще бъдат унищожени по разпореждане на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Причините са от манипулиране на срокове на годност и липса на проследимост до съхранение на продукти с изтекла годност заедно с годни.

Инспекцията е извършена след получена официална информация за необявени сулфити в нерафинирана кокосова захар чрез европейската Система за бързо предупреждение за храни и фуражи RASFF. Проверка в склада на фирмата - дистрибутор на продукта, в район „Сердика“ е установила, че нейната регистрация по Закона за храните е заличена, но тя продължава да оперира чрез свързано дружество с валидна регистрация.

Най-сериозното нарушение е манипулирането на сроковете на годност. При био хлорела на прах е установено разминаване между оригиналния срок (януари 2026 г.) и поставен нов етикет със срок до април 2027 г. Същата практика е констатирана и при био кокосов крем. При някои продукти срокове на годност са били заличавани механично с помощта на ацетон, четки и кърпи, след което върху опаковките са били поставяни нови етикети.

Намерени са био храни с изтекъл срок на годност, които не са обозначени като негодни и са съхранявани заедно с годни продукти. Инспекторите са открили още храни без етикети и идентификация, което прави невъзможно проследяването на техния произход. В част от случаите етикети са поставени само върху кашоните, докато индивидуалните опаковки вътре са без необходимата маркировка.

В разрез с изискванията биологични и конвенционални храни са съхранявани общо.

На фирмата – наемател на склада, е съставен акт за административно нарушение. Тя ще бъде подложена на засилен официален контрол. За случая ще бъде уведомен и органът за сертификация на биологични продукти.

БАБХ контролира пазара на биологични храни, за да гарантира тяхната безопасност и автентичност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема БАБХ
Още от Общество
Коментирай