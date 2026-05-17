София влиза в битката за Евровизия 2027! Терзиев: Готови сме да посрещнем Европа

Историческата победа на Дара на „Евровизия“ вече насочи вниманието към следващото голямо предизвикателство - кой град ще бъде домакин на конкурса през 2027 година. Софийският кмет Васил Терзиев даде ясен сигнал, че столицата е готова да се включи в битката за домакинството, като посочи, че градът има опит, инфраструктура и капацитет да приеме едно от най-гледаните музикални събития в света.

София иска „Евровизия“ след триумфа на Дара

„Изключително съм щастлив. Бях убеден, че ще се класира в топ три, първото място е невероятно постижение. Успехът е още по-специален, предвид това, че тя почти се бе отказала от участие“, заяви Терзиев в ефира на Нова телевизия.

По думите му България има всички основания да се гордее с огромния успех на певицата. „Щастлив съм, че намери сили не само да продължи, но и да стигне до първото място и догодина да бъдем домакини на „Евровизия“, каза кметът.

Той разкри, че в София вече обсъждат специално посрещане за Дара след завръщането й от Виена. „Ще я посрещнем с червен килим. Днес ще дискутираме как да направим най-тържествено нейното посрещане. Изключителен талант“, заяви Терзиев.

Кметът подчерта, че въпреки скандалите и напрежението около конкурса Дара е успяла да донесе радост на България. „Въпреки всички тежки думи и опити за скандали, тя успя и всички нас ни дари с усмивка. Само можем да се гордеем“, каза още той.

„Арена София“ е фаворит за конкурса

Терзиев заяви, че окончателното решение за домакинството ще бъде взето на държавно ниво, но е убеден, че столицата е най-подготвеният вариант. „Държавата е организатор. Каквото се прецени на държавно ниво, това ще е решението“, коментира той.

Според него София вече е доказала, че може да приема мащабни международни събития. „Видя се, че София може да е домакин на големи събития. Самите организатори на „Джирото“ казаха, че това е най-силното начало за последните 25 години“, подчерта кметът.

Той увери още, че проблеми с инфраструктурата няма да има. „Работата не е спирала. Убеден съм, че ще се справим с всички предизвикателства, ако бъде гласувано доверие на София. Смятам, че София е най-добре подготвена“, каза Терзиев.

По думите му най-подходящото място за провеждане на конкурса е „Арена София“.

Огромен ефект за туризма и икономиката

Кметът обърна внимание и на икономическите ползи от подобно събитие. „Ефектът е дългосрочен. Не се измерва само с туристите, които са дошли за даденото събитие. Измерва се с това колко хора са научили за София и България. Това води до голям прилив на туристи за години напред“, обясни Терзиев.

Сигурността в София

Кметът засегна и темата за сигурността след стрелбата за паркомясто в столичния квартал „Надежда“. „Моите съболезнования на роднините на загиналия. Данните на СДВР показват осезаем спад на всички видове престъпност“, заяви Терзиев.

Той уточни, че леко увеличение има единствено при смъртните случаи при катастрофи.

Кметът коментира и случая с нападението на Витоша, за което се предполага, че е извършено от мечка. „За случая нямам информация извън медиите. Не е ясно дали става дума за мечка или кучета“, каза той.

Нови зони за паркиране и буферни паркинги

Терзиев говори и за бъдещите промени в паркирането в столицата. „Съдът трябва да реши дали ще се разширява синята зона и дали ще има червена зона. За нас е изключително важно тази реформа да се случи“, подчерта той.

По думите му Столична община подготвя и мащабна програма за нови паркоместа и буферни паркинги чрез публично-частни партньорства.

Какво ще има на мястото на Паметника на Съветската армия

Кметът коментира и бъдещето на Княжевската градина и пространството около Паметника на Съветската армия. „Надеждата ми е мястото да бъде символ на нещо, което ни обединява“, заяви Терзиев.

Той посочи, че според него паметниците трябва да бъдат запазени, но не непременно на сегашното им място. „Най-практичното е да има оупън арт музей - дали на Бузлуджа или на друго място“, каза кметът.

Спорните строежи в София

Терзиев засегна и темата за строителството в центъра на столицата и по улица „Шишман“. „Много е важно да опазим духа на центъра на София“, подчерта той.

Кметът коментира и спорната сграда в „Младост“, като призна, че казусът е сложен заради устройствените планове и частната собственост. „Въпросът не е дали ще се строи, а кога и с какви параметри“, каза Терзиев.

