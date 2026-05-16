Фънки разкри съдбата на Дара

„Нямаме никакъв шанс за победа на „Евровизия“! Въпреки че Дара се представи добре и успяхме да се класираме напред, отново ще ни порежат!“

Такава тежка прогноза направи пред „България Днес“ музикалният спец и шоумен Фънки за предстоящия финал на песенния конкурс.

Според него никой не брои за нищо страната ни и затова ще бъдем прецакани въпреки доброто представяне на певицата. Рокаджията се оказва голям неин фен и дори признава, че ако зависи от него – със сигурност ще я дари с приз.

„Като я видя, губя ума и дума – забравям, че пее дори. Готов съм да я класирам на първа позиция“, категоричен е журиращият в „Капките“, който, освен че си пада по фолкзвездата Глория, явно се заглежда и по по-младата й колежка.

Противно на първоначалния хейт Дара направо взриви публиката със своята луда „Бангаранга“. В четвъртък красавицата откри втория полуфинал на събитието в австрийската арена Wiener Stadthalle, където излезе, облечена в дръзка розово-черна визия. Със самочувствие, прилягащо на световна звезда, варненката дори не се задъха, изпълнявайки изключително енергична хореография в пърформанса си на живо.

Повечето родни знаменитости застанаха зад гърба на Дара и открито я надъхваха за победата.

„Смело напред, талантлива Разкошотия! Обичам те! Респект към всички българи, които гласувахте тази вечер“, написа с радост Илиана Раева в официалния си фейбук профил.

Легендарният Христо Стоичков, който е личен приятел с Дарина Йотова, както е истинското име на изпълнителката, също отправи поздрав към нея заедно с внучка си Миа. Дара бе сред специалните гости на юбилея на Камата през февруари. Тогава тя изпя прочувствена песен по време на първия танц на Ицо с жена му.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com