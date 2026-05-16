Голям любимец се върна при Мария Силвестър

Голяма изненада подготви Калин за Мария Силвестър в днешния епизод на „Бригада Нов дом“.

Докато майсторите работиха в люлинския апартамент на Севда, Ивелин и осиновената Нанси, Мария Силвестър измисли иновация как да боядисва таван без да има капки латекс по косата й.

За целта се бе подготовила с чадър. Калин и останалите подобриха изделието и даже се зарекоха да го патентоват и да го продадат на „някой голям китаец“.

Докато течаха строителните дейности, в един момент Мария Силвестър погледна към вратата и започна да вика от радост: „Господин Евтимов, господин Евтимов“. Появи се любимецът на зрителите от предишните сезони на „Бригада Нов дом“ Евтим Евтимов, който е баща на Калин. Той изглеждаше в страхотно здраве и вече е без патерици, след претърпения инцидент.

Мария Силвестър го запрегръща и го разведе да инспектира дейността на момчетата. Те също видимо се зарадваха от появата на господин Евтимов и попитаха, защо е цивилен, а не в работни дрехи. Той обаче ги скастри, че вече е пенсионер и идва само да ги види. Обеща да го прави и занапред, а Мария заключи, че видимо му липсва работата в бригадата. В крайна сметка бригадирът Калин наследи „титлата“ „господин Евтимов“, която каза, че ще носи с гордост.

Когато целата реновация на жилището приключи и семейството си дойде, всички останаха потресени от това как всичко се е случило само за 5 дни. Най-харесаха банята, а малката Нанси направо поиска да се изпишка. Ивелин пък галеше плочките. Приятно ги изненада и поставения на терасата фотоволтаик.

Севда накрая сподели, че всеки път, когато отвори вратата на дома си ще изпитва благодарност към „Бригада Нов дом“.

