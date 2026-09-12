Голям любимец се върна при Мария Силвестър
Докато майсторите работиха в люлинския апартамент
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Докато майсторите работиха в люлинския апартамент
И нарича себе си с легендарно име
Показа как ни возят в обществения транспорт
Над 40 години беше лице на голяма марка
Огнеборците на терен съобщиха, че гасенето се затруднява от вятър
Свързан със страната ни десетки години
Години наред водеше битка със зависимостта към наркотиците
И дава ценните съвети за успеха в начинанията
Има и сериозна изненада, свързана с политическа партия
За пръв път републиканците имат нова предпочитана фигура
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Проблемът е, че духа силен вятър
Никой не произвежда вече и пъпеши
Лестър Пигът бе рекордьор по победи в състезанието с девет триумфа
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Втори ден продължават протестите в защита на проф. Тодор Кантарджиев
Водата е забранена за пиене
Заловените нелегални бежанци са само мъже, като сред тях има и непълнолетни
Разширяването на оптичната мрежа на А1 продължава и осигурява бърз интернет и Xplore TV на 3500 домакинства в двата града