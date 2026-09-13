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Депутат върна пари (ОБЗОР)

Депутат върна пари (ОБЗОР)

Депутат от Русе намери изгубен портфейл с 800 лева и публикува съобщение в социалните мрежи, за да издири собственика му. Няколко часа по-късно портмо...

05 май | 22:25
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