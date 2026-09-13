Голям любимец се върна при Мария Силвестър
Докато майсторите работиха в люлинския апартамент
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Докато майсторите работиха в люлинския апартамент
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Полицай от Каспичан намери и върна портмоне с 2050 лева и лични документи на собственика му, който дори не забелязал, че го е загубил. Униформеният Цв...
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