Дейвид Бекъм-първият спортист милиардер. Колко пари има

Футболната легенда Дейвид Бекъм официално стана първият спортист милиардер във Великобритания, според класацията на „Сънди Таймс“ за най-богатите през 2026 г.

Общото богатство на бившата звезда на „Манчестър Юнайтед“ и съпругата му Виктория Бекъм вече се оценява на 1,185 милиарда британски лири или близо 1,58 милиарда долара.

Огромният скок в състоянието на Бекъм идва основно от дела му в американския клуб „Интер Маями“, чиято стойност рязко нарасна след привличането на Лионел Меси. Според изданието именно Бекъм е изиграл ключова роля и в убеждаването на аржентинската суперзвезда да остане още три години в Маями.

Сред най-ценните активи на Бекъм е и мащабният комплекс около новия стадион на клуба – „Ну Стейдиъм“, който разполага с 26 700 места и се намира близо до международното летище в Маями.

Теренът се простира върху 131 акра и включва офиси, магазини, жилищни сгради и ресторанти. Инвестицията на Бекъм там вече се оценява на над 370 милиона британски лири.

През 2024 г., повече от десетилетие след като свали футболните си обувки „Адидас Предатор“, британската му компания DRJB Holdings е изплатила около 43 милиона лири дивиденти на акционерите, а в началото на 2025 г. – още 17,2 милиона.

Бекъм запазва 45% дял в бизнеса си, след като продаде останалата част от търговската си империя на „Аутентик Брандс Груп“.

Сделката, сключена през 2022 г., обединява извънфутболните му бизнес интереси срещу 45% от бъдещите печалби. Тогава Бекъм получава 200 милиона долара в брой и още 50 милиона под формата на акции.

Сериозен принос към семейното богатство има и модният бизнес на Виктория Бекъм. Бившата звезда от „Спайс Гърлс“, превърнала се в дизайнер, инвестирала 23 милиона лири, за да спаси марката си в трудните години, а днес компанията вече генерира над 100 милиона лири годишни приходи.

Според източници, свързани с „Нео Инвестмънт Партнърс“, модният бранд на Виктория Бекъм се оценява на около 375 милиона лири, като семейство Бекъм държи приблизително 35% дял на стойност около 130 милиона лири.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com