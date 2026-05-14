Тони Димитрова разтърси Дара с тези думи

"Във Виена постлаха тюркоазен килим, у нас щедро ти постлаха обиди и лъжи!" Това заяви Тони Димитрова в емоционален пост в социалнтие мрежи, посветен на Дара и участието й в Евровизия. "Сега гледам оживлението около теб, но си спомням оглушителното мълчание на много хора тогава", добави култовата певица.

Ето и целият пост на Тони Димитрова във Фейсбук:

"Във Виена постлаха тюркоазен килим, и ти мина по него! А преди това тук, у нас щедро ти постлаха и обиди, и лъжи, и словесни камъни! Беше сама! Сега гледам оживлението около теб, но си спомням оглушителното мълчание на много хора тогава! Но пък ти излезе по-силна! Бъди такава! Днес ще те гледам с обич, надежда и вяра в теб!

Успех, Дара!"

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com