Синът на Джон Ленън с тревожно признание

Синът на Джон Ленън — Джулиън Ленън — разкри, че е диагностициран с коронарна болест на сърцето и преддиабетно състояние, но лекарите са успели да хванат проблемите навреме.

63-годишният музикант сподели тревожната новина в Instagram под серия снимки от природата, публикувани на 10 май, съобщава "People".

„След като ми поставиха диагноза коронарна болест на сърцето и преддиабет, призовавам всички да се преглеждат навреме. Никога не знаете какви скрити здравословни проблеми може да имате, дори ако спортувате и се храните здравословно“, написа Ленън.

Той допълни, че въпреки диагнозите е успял да реагира достатъчно рано, за да „обърне част от пораженията“ и се надява да живее дълъг и здравословен живот.

„Проверете се, преди да ви "отпишат’“, написа още изпълнителят с характерното си чувство за черен хумор.

Джулиън е син на легендарния бийтълс Джон Ленън и първата му съпруга Синтия Пауъл. Негов полубрат е Шон Ленън — синът на Джон от брака му с Йоко Оно.

Коронарната болест на сърцето се появява при натрупване на плаки и холестерол по стените на артериите, което ограничава притока на кръв към сърцето. Преддиабетът пък означава повишени нива на кръвната захар, които все още не се считат за диабет, но са сериозен предупредителен сигнал.

Според Ленън промените в начина на живот вече дават резултат, а той благодари на лекарите си за подкрепата в „новото пътуване“, през което преминава.

