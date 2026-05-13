Десислава казва, че търси зрял мъж

"Преобличах се в училище с копринените дрехи на Мими Иванова, а всички ме гледаха странно.“ Това разказва като един от най-цветните спомени на детството си Десислава, певицата, която днес откровено признава, че животът ѝ далеч не е бил само музика, аплодисменти и сцена пред "Супер магазин".

Още като малка тя попада в свят, който за много деца би изглеждал като приказка. Живеела в къщата на легендарната Мими Иванова в Хисаря, защото майка ѝ била омъжена за племенника на певицата — син на сестра ѝ.

„Доведено дете съм в тази къща“, разказва тя. Мими Иванова често гостувала със съпруга си Развигор Попов, а понякога водела и Янка Рупкина. Малкото момиче наблюдавало с възхищение как звездата се гримира, какви рокли носи и как се държи като истинска артистка.

„Тя ми подаряваше свои дрехи, защото беше много дребничка и на 13 години вече ми ставаха. Помня как майка ми ме изпращаше на училище с вълнени чорапогащи и дебел пуловер, а аз се преобличах с копринените сценични дрехи на Мими“, спомня си певицата със смях.

Днес двете дори обсъждат общ музикален проект. Освен възможен дует, певицата иска да даде нов живот на някои от най-обичаните песни на Развигор Попов, но с модерен прочит.

Зад сценичния блясък обаче стоят и тежки житейски уроци. Тя признава, че много пъти е искала да се откаже от музиката заради несправедливости и разочарования в професията.

„Като по-млада не можех да защитя интересите си. После трудностите ме калиха. Разбрах, че в мен има воин, който никога не казва „не“, казва изпълнителката.

Тежките моменти започват още в детството ѝ — с развода на родителите ѝ и втория неуспешен брак на майка ѝ. Според нея тези рани по-късно се пренесли и в личния ѝ живот.

„Винаги съм мечтала за щастливо семейство, но не бях подготвена за него“, признава тя.

Певицата философски приема житейските раздели като уроци, които човек трябва да научи. А любовните ѝ истории наистина не са били малко.

Сред най-коментираните връзки е тази с Галин — настоящият мъж на Галена. Макар бракът им да приключил, тя говори за него с уважение.

„Галин е изключително семейно ориентиран човек. Той обръщаше огромно внимание на детето ми и това много ме впечатли“, споделя певицата.

По думите ѝ обаче двамата били твърде различни като характери и прекалено млади, за да запазят отношенията си. След това идва връзката ѝ с боксьора Благой Найденов — баща на втория ѝ син. И там любовта не оцелява.

„Може би възрастовата разлика оказа влияние. Аз бях по-зряла, а той имаше още много житейски уроци да учи“, казва тя. Въпреки раздялата двамата успели да запазят добри отношения заради детето си.

Днес певицата признава, че все още е сама, но вече гледа много по-различно на любовта. „Не бих била с някого само за да не съм сама. Искам зрял човек до себе си — подкрепящ, грижовен и истински партньор в живота“, казва тя.

И макар да е преживяла тежки раздели, разочарования и самота, в думите ѝ няма горчивина. Има нещо друго — спокойствието на човек, който вече знае цената на сърцето си.

