Огромна новина за народен любимец

Днес рожден ден празнува един от емблематичните тв водещи и съосновател на хитовите продукции през 90-те години - "Ку-ку" и "Каналето". Камен Воденичаров е роден на 13 май 1966 година в София. Той е известен като актьор, певец и телевизионен водещ. Дълги години той бе водещ на "Шоуто на Канала" в екип с Тончо Токмакчиев, а след падането му от ефир се занимаваше с частни театрални проекти.

През 1998 г. поема ръководството на музикалния канал ММ, който съществува до 2010 г. Той е водещ на първи сезон на риалити шоуто "Сървайвър“. От месец октомври 2010 г. до 2011 г. е водещ на шоуто на БНТ "В неделя с...“. От 2007 до 2018 г. участва в предаването "Шоуто на Канала“, на което е сценарист и режисьор. От 6 ноември 2019 г. е водещ на шоуто "Вечерта на Ку-Ку бенд“ по 7/8 ТВ, а от 7 ноември и на "Вечерта на...“ по същата телевизия.

Камен завършва куклено актьорстко майсторство в НАТФИЗ в класа на проф. Николина Георгиева. Участва в създаването на Независимите студентски дружества и на Федерацията на независимите студентски дружества през 1989 и 1990 г. Участва и в създаването на Студентска програма "Ку-Ку“ (1990) и телевизионното предаване "Каналето“ (1995) заедно с Тончо Токмакчиев и Слави Трифонов. През 1995 г. той създава и "Kaмен Во. студио", което е съпродуцент на "Каналето".

Всички сме си припявали неговото парче "Не съм избягал". Камен е и един от любимите ни озвучители в българския дублаж на "Стюарт Литъл“ и "Стюарт Литъл 2“, в които е гласът Стюарт Литъл, озвучен в оригинал от Майкъл Джей Фокс.

Баща му е известният Борис Воденичаров - музикант, композитор, телевизионер и един от основателите на редакция "народно творчество“ в БНТ. Камен Воденичаров участва във филма "Испанска муха“, а също така е сценарист и режисьор на "105 минути София“.

