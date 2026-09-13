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Празнува знаменателна годишнина
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Празнува знаменателна годишнина
Заблудата бе кратка, изход за момента просто няма
Мария Стефанова, Емануела Шкодрева и Михаил Билалов започнаха репетиции на „Моята скъпа лейди“
академик Димитър Клисурски Част от българската преса непрекъснато ни напомня, че сме най-бедната държава в ЕС. Налага се да припомня, че България е н...
Актрисата Илка Зафирова стана звездата на вечерта на тазгодишните награди "Икар". Тя отнесе приза за цялостно творчество. Съюзът на артистите раздаде...