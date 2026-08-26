Тръмп: Русия се готви да удари НАТО. Америка ще стои настрана от тази война

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи сериозно предупреждение чрез публикация в социалната мрежа Х, заявявайки, че Русия вероятно се подготвя за нападение срещу НАТО, цитира Новини.бг

Той категорично разграничи позицията на САЩ от потенциален по-мащабен конфликт с думите: „Америка ще стои настрана от тази война. Това е войната на Джо Байдън“.

Това остро изявление на Тръмп съвпадна с изненадващото и секретно посещение на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в руската столица Москва. Според международната медия NEXTA, съществуват няколко основни хипотези за темите, които шефът на американското разузнаване и руският президент Владимир Путин може да са обсъдили по време на разговорите зад затворени врати.

Първата водеща версия е свързана със сигурността и стратегическата инфраструктура. Предполага се, че са разгледани варианти за „прекратяване на огъня“ по отношение на атаките срещу енергийни обекти и пристанища. Наред с това се твърди, че Ратклиф е предал директно предупреждение към Кремъл заради споделянето на руска разузнавателна информация с Иран, която Техеран използва за насочване на удари срещу американските военни бази в Близкия изток.

Директорът на ЦРУ вероятно е подчертал, че подобна намеса ще доведе до тежки последствия за Москва.Втората версия за визитата е с по-хуманитарен характер и засяга съдбата на американския гражданин Чарлз Цимерман, който излежава присъда в руски затвор за контрабанда на оръжие.

Според източници, целта на преговорите е била неговото освобождаване и връщане в САЩ, като плановете са предвиждали това да се случи директно, без обичайната сложна процедура по размяна на затворници между двете държави.

Интригата около случая се засили допълнително, след като стана ясно, че на 25 август Владимир Путин е подписал пакет от няколко секретни указа.

В дипломатическите среди веднага се появиха спекулации, че един от тези тайни документи е именно за официалното помилване на Цимерман, но към този момент информацията все още не е потвърдена официално от Белия дом или от Кремъл.