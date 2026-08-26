4 бойни тревоги посрещнаха българската делегация в Одеса

Българската делегация, която от 24 август е на посещение в Одеска област, преживя четири въздушни тревоги миналата нощ.

Регионалните власти отбелязват, че въпреки многото въздушни тревоги в украинския черноморски град и в областта, пострадали и разрушения няма, пише БТА.

Поводът за посещението са честванията на 205-ата годишнина на Болград. Съставът на официалната делегация включва: Росица Кирова – председател на парламентарната Комисия по туризъм в 52-рото Народно събрание на България, Златин Крастев – извънреден и пълномощен посланик на България в Украйна, Светослав Иванов – генерален консул на България в Одеса, Кирил Вълчев – генерален директор на Българската телеграфна агенция, Илиан Занев – трети секретар в Генералното консулство на България в Одеса, Райна Манджукова – председател на ИАБЧ.

На 24 и 25 август гостите се срещнаха с българската общност в Измаил и Болград, а днес и утре им предстоят такива срещи в Бесарабската община, Болградски район и в Одеса.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.