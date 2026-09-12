4 бойни тревоги посрещнаха българската делегация в Одеса
Въздушните нападения в черноморския град са всекидневие
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Въздушните нападения в черноморския град са всекидневие
България ще бъде представена от премиера Росен Желязков
Водената от председателя на парламента българската делегация ще се поклони пред мощите на Свети Кирил
Чистачка в олимпийското село се е оплакала срещу наши спортисти за проява на агресия. Това съобщи БНТ и уточни, че жената е била тормозена, затова под...
София. Президентът Росен Плевнелиев заминава на държавно посещение в Китай. Акцент на визитата е засилване на икономическите отношения между Българ...
Възпален синузит мъчи Краси Анев
Москва. Българска делегация, начело с посланика в Москва Бойко Коцев, заминава на тридневно посещение в Алтайския край на Русия с главна цел да бъдат...