4 бойни тревоги посрещнаха българската делегация в Одеса
Въздушните нападения в черноморския град са всекидневие
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Въздушните нападения в черноморския град са всекидневие
Щети са нанесени на два жилищни блока в Приморски район на черноморския град
Открит бе българският пресцентър „БГ-Фокус“ за развитие на ученическа журналистика
Болград. „Българският език стана регионален в Болград, Украйна". Това съобщи за "Фокус" Светлана Драгнева, заместник-председател на Асоциацията на бъл...